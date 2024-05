Zurückhaltung in Wien: ATX schwächelt zum Handelsstart

Der ATX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,10 Prozent auf 3 760,27 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 120,310 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,023 Prozent fester bei 3 764,96 Punkten, nach 3 764,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 756,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 764,96 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Wert von 3 537,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, stand der ATX bei 3 404,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, betrug der ATX-Kurs 3 161,59 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 10,21 Prozent. 3 767,32 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 0,90 Prozent auf 55,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,44 Prozent auf 45,70 EUR), Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 36,00 EUR), OMV (+ 0,34 Prozent auf 47,68 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 8,30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Verbund (-1,23 Prozent auf 72,30 EUR), Vienna Insurance (-0,64 Prozent auf 31,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,51 Prozent auf 117,00 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,55 EUR) und voestalpine (-0,45 Prozent auf 26,48 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 102 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,136 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent, die höchste im Index.

