Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich am Dienstagmittag schwächer

Am Dienstag tendiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,25 Prozent tiefer bei 11 843,97 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,395 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,316 Prozent fester bei 11 911,22 Punkten in den Handel, nach 11 873,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 933,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 843,97 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der SMI mit 12 365,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wurde der SMI auf 11 768,08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 081,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,03 Prozent. Bei 12 434,03 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 45,67 CHF), Swiss Re (+ 0,24 Prozent auf 104,25 CHF), UBS (+ 0,16 Prozent auf 24,89 CHF), Zurich Insurance (+ 0,00 Prozent auf 464,70 CHF) und Roche (-0,04 Prozent auf 277,70 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Givaudan (-1,14 Prozent auf 4 090,00 CHF), Geberit (-1,03 Prozent auf 517,40 CHF), Novartis (-0,66 Prozent auf 96,10 CHF), Logitech (-0,64 Prozent auf 74,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,63 Prozent auf 252,20 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 331 405 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,177 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,26 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

