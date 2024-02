Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,58 Prozent tiefer bei 14 506,14 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,959 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 14 599,22 Punkte an der Kurstafel, nach 14 591,23 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 506,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 607,34 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 1,31 Prozent zurück. Der SPI stand vor einem Monat, am 09.01.2024, bei 14 663,68 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 09.11.2023, mit 13 971,68 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der SPI einen Stand von 14 466,06 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,437 Prozent ein. Bei 14 931,98 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Kinarus (+ 22,73 Prozent auf 0,01 CHF), ams (+ 15,36 Prozent auf 2,25 CHF), DocMorris (+ 6,40 Prozent auf 96,45 CHF), Ypsomed (+ 5,63 Prozent auf 338,00 CHF) und ObsEva (+ 3,45 Prozent auf 0,06 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Gurit (-7,84 Prozent auf 67,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,21 Prozent auf 5,15 CHF), Lalique (-5,56 Prozent auf 34,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-5,31 Prozent auf 53,50 CHF) und Spexis (-3,20 Prozent auf 0,24 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 809 416 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 273,821 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Orascom Development-Aktie hat mit 5,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. mobilezone lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,31 Prozent.

