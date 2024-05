Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt am Nachmittag nach

Der SPI gibt sich am Mittwoch schwächer.

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 15 750,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,949 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,331 Prozent tiefer bei 15 791,95 Punkten, nach 15 844,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 818,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 747,25 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,06 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 29.04.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 135,28 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 14 857,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, stand der SPI bei 15 066,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,11 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 048,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 15,25 Prozent auf 6,80 CHF), Idorsia (+ 9,69 Prozent auf 2,47 CHF), Spexis (+ 5,67 Prozent auf 0,06 CHF), Evolva (+ 5,56 Prozent auf 0,95 CHF) und Mikron (+ 4,18 Prozent auf 18,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ams (-4,82 Prozent auf 1,34 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,69 Prozent auf 244,00 CHF), Orell Fuessli (-3,85 Prozent auf 75,00 CHF), GAM (-3,52 Prozent auf 0,26 CHF) und Barry Callebaut (-3,48 Prozent auf 1 551,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 62 218 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,301 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

