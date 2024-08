Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,94 Prozent auf 4 664,13 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,908 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,386 Prozent höher bei 4 592,87 Punkten in den Handel, nach 4 575,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 666,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 591,59 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Stand von 4 979,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 016,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 337,50 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 3,35 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 3,13 Prozent auf 3,47 EUR), Infineon (+ 3,09 Prozent auf 30,66 EUR), Bayer (+ 2,88 Prozent auf 26,05 EUR), UniCredit (+ 2,84 Prozent auf 33,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,83 Prozent auf 58,18 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-0,28 Prozent auf 212,60 EUR), Enel (+ 0,46 Prozent auf 6,40 EUR), Eni (+ 0,64 Prozent auf 14,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 23,92 EUR) und SAP SE (+ 0,79 Prozent auf 186,86 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 437 833 Aktien gehandelt. Mit 311,866 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at