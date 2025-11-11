Airbus Aktie
Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag stärker
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,08 Prozent höher bei 4 833,09 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,178 Prozent auf 4 789,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 781,32 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 835,04 Punkte, das Tagestief hingegen 4 789,82 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 701,04 Punkte. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 4 482,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 335,09 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,39 Prozent nach oben. Bei 4 835,04 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,35 Prozent auf 42,62 GBP), Nestlé (+ 2,29 Prozent auf 81,24 CHF), Richemont (+ 2,25 Prozent auf 161,65 CHF), GSK (+ 2,23 Prozent auf 18,12 GBP) und AstraZeneca (+ 2,19 Prozent auf 134,14 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1 733,50 EUR), Rolls-Royce (-0,97 Prozent auf 11,50 GBP), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 210,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,04 Prozent auf 544,60 EUR) und National Grid (+ 0,09 Prozent auf 11,66 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 000 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 337,523 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,62 zu Buche schlagen. Im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.
