Rolls-Royce Aktie

12,54EUR -0,08EUR -0,63%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

09.09.2025 14:29:41

Rolls-Royce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach wöchentlichen Daten der Website Flighradar24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die kommerziellen Flugbewegungen zwar um 1,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im September seien sie bislang aber 15 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach einer konjunkturellen Abschwächung im Juni und Juli habe das Flugaufkommen im August wieder angezogen und dies setze sich fort. Das Flugaufkommen sei besonders kritisch für Unternehmen wie Rolls-Royce, Safran oder MTU, die stark im Wartungs- und Instandhaltungsbereich aktiv sind./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12,90 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,83 £ 		Abst. Kursziel*:
19,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

