Rolls-Royce Aktie
|12,54EUR
|-0,08EUR
|-0,63%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach wöchentlichen Daten der Website Flighradar24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die kommerziellen Flugbewegungen zwar um 1,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im September seien sie bislang aber 15 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach einer konjunkturellen Abschwächung im Juni und Juli habe das Flugaufkommen im August wieder angezogen und dies setze sich fort. Das Flugaufkommen sei besonders kritisch für Unternehmen wie Rolls-Royce, Safran oder MTU, die stark im Wartungs- und Instandhaltungsbereich aktiv sind./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,83 £
|
Abst. Kursziel*:
19,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten
|
15:59
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
08.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|12,54
|-0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:53
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14:00
|Ströer Buy
|UBS AG
|14:00
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|14:00
|Bechtle Buy
|UBS AG
|13:46
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:46
|Infineon Buy
|UBS AG
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|13:39
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:38
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|13:38
|easyJet Buy
|UBS AG
|13:38
|Ryanair Buy
|UBS AG
|13:37
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:31
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|11:48
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|11:48
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG