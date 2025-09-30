Rolls-Royce Aktie

13,64EUR 0,02EUR 0,15%
Rolls-Royce

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

30.09.2025 10:50:04

Rolls-Royce Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce vor einem Zwischenbericht von 1310 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte seinen Jahresausblick bestätigen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel trage der Aktualisierung seines Bewertungsmodells und der gestiegenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,75 £ 		Abst. Kursziel*:
14,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

10:50 Rolls-Royce Buy UBS AG
19.09.25 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Rolls-Royce Plc 13,60 -0,15% Rolls-Royce Plc

