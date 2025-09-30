Rolls-Royce Aktie
|13,64EUR
|0,02EUR
|0,15%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce vor einem Zwischenbericht von 1310 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte seinen Jahresausblick bestätigen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel trage der Aktualisierung seines Bewertungsmodells und der gestiegenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,75 £
|
Abst. Kursziel*:
14,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|10:50
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|13,60
|-0,15%
