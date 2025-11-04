Rolls-Royce Aktie
|13,08EUR
|-0,30EUR
|-2,24%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
04.11.2025 11:00:48
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ian Douglas-Pennant am Montagnachmittag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vorstand der Briten zum Thema Reaktorentwurf SMR./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,41 £
|
Abst. Kursziel*:
18,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,21%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|13,08
|-2,24%
