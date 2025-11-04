Rolls-Royce Aktie

13,08EUR -0,30EUR -2,24%
Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 11:00:48

Rolls-Royce Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ian Douglas-Pennant am Montagnachmittag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vorstand der Briten zum Thema Reaktorentwurf SMR./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,41 £ 		Abst. Kursziel*:
18,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,42 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18,21%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten

Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen

11:00 Rolls-Royce Buy UBS AG
20.10.25 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
19.09.25 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rolls-Royce Plc 13,08 -2,24% Rolls-Royce Plc

Aktuelle Aktienanalysen

11:44 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:43 Novartis Neutral UBS AG
11:06 HUGO BOSS Neutral UBS AG
11:05 Scout24 Neutral UBS AG
11:01 Schaeffler Neutral UBS AG
11:00 Rolls-Royce Buy UBS AG
11:00 Nemetschek Neutral UBS AG
10:53 Evonik Neutral UBS AG
10:49 Befesa Hold Deutsche Bank AG
10:48 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
10:47 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:47 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:32 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:31 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:28 Volkswagen Buy Warburg Research
10:27 Evonik Hold Warburg Research
10:05 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:30 Schaeffler Buy Warburg Research
09:29 HUGO BOSS Buy Warburg Research
09:24 AT & S buy Erste Group Bank
09:02 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:02 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:01 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:55 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:51 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
08:46 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
08:45 Apple Neutral UBS AG
08:40 NORMA Group Add Baader Bank
08:35 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:35 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:30 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 Philips Buy UBS AG
08:25 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:18 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Porsche Automobil Neutral UBS AG
08:05 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
07:56 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:38 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
07:27 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:16 Kering Underweight Barclays Capital
07:15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
07:13 Infineon Outperform Bernstein Research
07:08 Hermès Equal Weight Barclays Capital
07:06 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen