Rolls-Royce Aktie

13,26EUR -0,04EUR -0,30%
Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.09.2025 10:53:10

Rolls-Royce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rolls-Royce mit "Buy" und einem Kursziel von 1290 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Nachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine außerordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Branche. Melrose sei der günstigste Wert, und bei Safran unterschätze der Markt das Umsatzpotenzial im Verkehrsflugzeuge-Geschäft. Die stark gestiegene Aktie von Rolls-Royce spiegele dieses zwar schon wider, habe aber noch Luft nach oben. Dagegen erscheine die Bewertung bei MTU ungeachtet der hohen Unternehmenssqualität und -margen zu hoch./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
12,90 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,44 £ 		Abst. Kursziel*:
12,78%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
11,43 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten