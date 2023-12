Zuversicht in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,61 Prozent auf 4 006,80 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 3 984,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 982,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 3 984,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 008,10 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,683 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 3 841,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 967,72 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.12.2022, den Stand von 3 817,12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,71 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 2,70 Prozent auf 55,45 GBP), Glencore (+ 1,94 Prozent auf 4,50 GBP), AstraZeneca (+ 1,72 Prozent auf 103,00 GBP), GSK (+ 1,51 Prozent auf 14,41 GBP) und Novartis (+ 1,27 Prozent auf 86,20 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Bayer (-0,29 Prozent auf 31,27 EUR), National Grid (+ 0,00 Prozent auf 10,28 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,17 Prozent auf 59,68 EUR), HSBC (+ 0,18 Prozent auf 6,03 GBP) und Nestlé (+ 0,21 Prozent auf 99,56 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 358 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 412,419 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 4,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. BAT-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,67 Prozent gelockt.

