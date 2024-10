Zuversicht in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Der STOXX 50 bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,09 Prozent auf 4 455,83 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,189 Prozent schwächer bei 4 443,20 Punkten, nach 4 451,62 Punkten am Vortag.

Bei 4 440,01 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 456,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,547 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 401,94 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2024, den Stand von 4 473,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 818,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,57 Prozent auf 58,28 EUR), Roche (+ 0,66 Prozent auf 274,00 CHF), Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 86,08 CHF), Diageo (+ 0,63 Prozent auf 26,24 GBP) und Novartis (+ 0,55 Prozent auf 99,35 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Glencore (-0,75 Prozent auf 4,05 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,75 Prozent auf 3,92 EUR), Rio Tinto (-0,61 Prozent auf 49,71 GBP), Enel (-0,58 Prozent auf 7,15 EUR) und UniCredit (-0,41 Prozent auf 40,01 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 919 261 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 477,881 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

