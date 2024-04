Zuversicht in Frankfurt: Am Montagnachmittag Gewinne im SDAX

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:42 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,61 Prozent auf 14 343,55 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,223 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,341 Prozent höher bei 14 305,01 Punkten, nach 14 256,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 287,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 371,25 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 294,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 761,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 807,75 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 3,78 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 14 638,48 Punkte. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit STO SE (+ 6,71 Prozent auf 159,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,01 Prozent auf 0,94 EUR), Dürr (+ 5,12 Prozent auf 24,22 EUR), ADTRAN (+ 2,93 Prozent auf 4,56 USD) und thyssenkrupp nucera (+ 2,93 Prozent auf 12,29 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-2,82 Prozent auf 46,55 EUR), Varta (-1,83 Prozent auf 9,14 EUR), Vitesco Technologies (-1,80 Prozent auf 65,55 EUR), Schaeffler (-1,79 Prozent auf 5,76 EUR) und GFT SE (-1,58 Prozent auf 28,10 EUR) unter Druck.

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 812 687 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Im SDAX präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

