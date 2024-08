Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen

Der DAX bleibt auch am Dienstagmorgen auf Erholungskurs.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,51 Prozent auf 17 427,63 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,698 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,482 Prozent höher bei 17 422,57 Punkten, nach 17 339,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 17 415,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 458,78 Zählern.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 18 475,45 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, bei 18 175,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 951,86 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,93 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,22 Prozent auf 54,38 EUR), Zalando (+ 1,86 Prozent auf 22,41 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,47 Prozent auf 132,44 EUR), Siemens Energy (+ 1,44 Prozent auf 24,01 EUR) und Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 487,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-1,00 Prozent auf 29,63 EUR), Symrise (-0,90 Prozent auf 109,70 EUR), QIAGEN (-0,65 Prozent auf 40,98 EUR), Deutsche Börse (-0,55 Prozent auf 180,95 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,45 Prozent auf 28,45 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 582 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,156 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at