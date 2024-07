Zuversicht in Frankfurt: Das macht der SDAX am Donnerstagnachmittag

Der SDAX notiert am vierten Tag der Woche im Plus.

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,03 Prozent auf 14 586,19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 104,148 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,282 Prozent auf 14 478,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 437,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 470,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 608,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,296 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.06.2024, den Stand von 14 839,12 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 14 501,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 256,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 5,53 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell AUTO1 (+ 9,66 Prozent auf 6,81 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 6,44 Prozent auf 69,40 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 5,38 Prozent auf 7,06 EUR), Fielmann (+ 4,68 Prozent auf 43,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,38 Prozent auf 78,60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Südzucker (-4,11 Prozent auf 13,08 EUR), DEUTZ (-2,41 Prozent auf 5,48 EUR), PATRIZIA SE (-1,91 Prozent auf 7,18 EUR), CEWE Stiftung (-1,49 Prozent auf 99,50 EUR) und Klöckner (-1,13 Prozent auf 5,25 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der CompuGroup Medical SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 792 035 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 7,232 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,53 zu Buche schlagen. Mit 7,98 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

