Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,74 Prozent stärker bei 18 699,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 722,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 527,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 13.08.2024, den Wert von 17 860,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 13.06.2024, einen Wert von 18 288,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 642,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 993,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 10,30 Prozent auf 23,55 EUR), Siemens Energy (+ 9,44 Prozent auf 29,21 EUR), Commerzbank (+ 4,17 Prozent auf 15,63 EUR), Continental (+ 3,31 Prozent auf 53,62 EUR) und BMW (+ 2,75 Prozent auf 73,32 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,02 Prozent auf 39,81 EUR), Siemens Healthineers (-0,42 Prozent auf 49,79 EUR), Merck (-0,21 Prozent auf 168,20 EUR), Rheinmetall (-0,15 Prozent auf 521,00 EUR) und Siemens (-0,15 Prozent auf 164,06 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 127 738 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 226,791 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at