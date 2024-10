Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagmorgen.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 26 865,47 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 263,344 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,366 Prozent fester bei 26 948,20 Punkten, nach 26 850,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 976,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 865,34 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Wert von 25 046,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 728,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 25 403,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,101 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 6,36 Prozent auf 29,08 EUR), Nemetschek SE (+ 1,50 Prozent auf 95,00 EUR), HelloFresh (+ 1,42 Prozent auf 9,43 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,40 Prozent auf 30,42 EUR) und Stabilus SE (+ 1,33 Prozent auf 38,20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil thyssenkrupp (-3,60 Prozent auf 3,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,11 Prozent auf 131,00 EUR), Aurubis (-1,76 Prozent auf 64,35 EUR), LEG Immobilien (-1,47 Prozent auf 92,62 EUR) und AIXTRON SE (-1,31 Prozent auf 15,45 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 460 310 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,083 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at