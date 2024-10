Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start fester

Am Dienstag geht es im SDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 13 940,70 Punkte aufwärts. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 101,001 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,162 Prozent auf 13 944,46 Punkte an der Kurstafel, nach 13 921,90 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 927,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13 948,49 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 13 540,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 570,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 12 599,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,865 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell AlzChem Group (+ 5,59 Prozent auf 60,40 EUR), Mutares (+ 3,85 Prozent auf 24,25 EUR), EVOTEC SE (+ 2,26 Prozent auf 5,44 EUR), KSB SE (+ 1,32 Prozent auf 612,00 EUR) und ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 136,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Nagarro SE (-4,81 Prozent auf 88,15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,59 Prozent auf 15,79 EUR), thyssenkrupp nucera (-1,25 Prozent auf 9,11 EUR), pbb (-1,13 Prozent auf 5,25 EUR) und JOST Werke (-1,11 Prozent auf 40,15 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53 037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 9,765 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 3,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 9,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

