Zuversicht in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Am Freitag klettert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 3 450,34 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 513,546 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 3 444,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 444,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 443,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 457,97 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 359,21 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 3 485,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, lag der TecDAX noch bei 3 213,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,78 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 3,27 Prozent auf 60,00 EUR), Infineon (+ 2,78 Prozent auf 37,68 EUR), Nagarro SE (+ 1,58 Prozent auf 83,50 EUR), AIXTRON SE (+ 1,38 Prozent auf 22,76 EUR) und PNE (+ 1,36 Prozent auf 14,86 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil United Internet (-2,24 Prozent auf 22,72 EUR), Nemetschek SE (-1,24 Prozent auf 95,70 EUR), SMA Solar (-0,97 Prozent auf 47,10 EUR), TeamViewer (-0,78 Prozent auf 11,48 EUR) und SAP SE (-0,74 Prozent auf 176,40 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 104 539 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 200,202 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at