Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind

Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,98 Prozent stärker bei 3 373,93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 542,787 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,078 Prozent tiefer bei 3 338,43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 341,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 374,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 333,63 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,570 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 3 259,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 325,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, stand der TecDAX noch bei 2 974,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,48 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 4,96 Prozent auf 13,76 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,60 Prozent auf 70,50 EUR), JENOPTIK (+ 3,05 Prozent auf 29,02 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 30,61 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,36 Prozent auf 67,25 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3,36 Prozent auf 14,69 EUR), Nagarro SE (-2,98 Prozent auf 89,65 EUR), Bechtle (-1,41 Prozent auf 37,76 EUR), SMA Solar (-1,04 Prozent auf 17,20 EUR) und EVOTEC SE (-0,86 Prozent auf 5,77 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 875 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,650 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die 1&1-Aktie weist mit 8,14 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 6,90 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at