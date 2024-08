Zuversicht in London: FTSE 100 legt letztendlich zu

Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,48 Prozent höher bei 8 327,78 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,549 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 288,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 288,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 331,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 288,00 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,197 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.07.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 167,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 339,23 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 320,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,85 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 5,22 Prozent auf 1,49 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,08 Prozent auf 4,53 GBP), Antofagasta (+ 2,68 Prozent auf 18,78 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,61 Prozent auf 9,43 GBP) und Airtel Africa (+ 2,49 Prozent auf 1,15 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-7,10 Prozent auf 4,75 GBP), Sage (-2,00 Prozent auf 9,96 GBP), RELX (-0,60 Prozent auf 34,99 GBP), Rentokil Initial (-0,49 Prozent auf 4,84 GBP) und Rio Tinto (-0,47 Prozent auf 47,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 88 966 143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 237,632 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

