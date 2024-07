Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 18:01 Uhr via NASDAQ um 0,87 Prozent auf 19 692,22 Punkte nach oben. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,17 Prozent fester bei 19 751,02 Punkten, nach 19 522,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19 638,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 838,05 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 700,43 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 17 210,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 425,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19,03 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 4,22 Prozent auf 75,59 USD), Lam Research (+ 3,91 Prozent auf 952,95 USD), ASML (+ 3,70 Prozent auf 928,53 USD), KLA-Tencor (+ 3,44 Prozent auf 788,80 USD) und Applied Materials (+ 3,40 Prozent auf 217,40 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen CrowdStrike (-13,30 Prozent auf 264,39 USD), Warner Bros Discovery (-4,61 Prozent auf 8,27 USD), Super Micro Computer (-3,62 Prozent auf 767,93 USD), Starbucks (-3,38 Prozent auf 76,59 USD) und Charter A (-2,80 Prozent auf 311,33 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 857 603 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,161 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at