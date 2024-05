Zuversicht in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Am Donnerstag legt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,80 Prozent auf 17 456,26 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,903 Prozent fester bei 17 474,92 Punkten, nach 17 318,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 17 479,29 Punkte, das Tagestief hingegen 17 290,64 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,94 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 02.04.2024, einen Wert von 18 121,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 642,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 13 113,66 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 9,49 Prozent auf 179,68 USD), JDcom (+ 8,99 Prozent auf 31,90 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 7,27 Prozent auf 133,54 USD), Moderna (+ 6,58 Prozent auf 118,79 USD) und Atlassian A (+ 5,28 Prozent auf 181,90 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Linde (-6,26 Prozent auf 414,89 USD), eBay (-3,11 Prozent auf 49,47 USD), ANSYS (-2,36 Prozent auf 313,88 USD), Automatic Data Processing (-2,00 Prozent auf 242,38 USD) und Lululemon Athletica (-1,26 Prozent auf 349,93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aufweisen. 6 215 013 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,700 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at