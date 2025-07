Zuversicht in New York: Das macht der Dow Jones am Nachmittag

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Donnerstag gewinnt der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,45 Prozent auf 44 455,59 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,723 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,231 Prozent leichter bei 44 152,74 Punkten, nach 44 254,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44 200,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 482,40 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,247 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 215,80 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 17.04.2025, den Wert von 39 142,23 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 17.07.2024, den Stand von 41 198,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,87 Prozent nach oben. 45 054,36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 2,93 Prozent auf 259,58 USD), Home Depot (+ 1,70 Prozent auf 307,85 EUR), Cisco (+ 1,44 Prozent auf 68,34 USD), Microsoft (+ 1,43 Prozent auf 512,86 USD) und Nike (+ 1,30 Prozent auf 73,04 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1,29 Prozent auf 288,72 USD), Merck (-1,07 Prozent auf 81,55 USD), Johnson Johnson (-0,74 Prozent auf 163,56 USD), Verizon (-0,74 Prozent auf 40,95 USD) und Amgen (-0,30 Prozent auf 298,12 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 659 572 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,610 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,83 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

