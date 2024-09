Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Ende des Mittwochshandels

Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Schlussendlich erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,31 Prozent auf 40 861,71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,639 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,441 Prozent auf 40 916,50 Punkte an der Kurstafel, nach 40 736,96 Punkten am Vortag.

Bei 40 903,68 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 39 993,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,756 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der Dow Jones mit 39 497,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, stand der Dow Jones noch bei 38 747,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34 663,72 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,34 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 41 585,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 3,57 Prozent auf 254,18 USD), Intel (+ 3,48 Prozent auf 19,64 USD), Amazon (+ 2,77 Prozent auf 184,52 USD), IBM (+ 2,23 Prozent auf 209,89 USD) und Microsoft (+ 2,13 Prozent auf 423,04 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Travelers (-3,16 Prozent auf 231,30 USD), Procter Gamble (-2,18 Prozent auf 173,92 USD), UnitedHealth (-1,55 Prozent auf 589,75 USD), Johnson Johnson (-1,53 Prozent auf 164,82 USD) und Coca-Cola (-0,66 Prozent auf 71,08 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 19 254 100 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,042 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at