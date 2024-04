Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge

Am Nachmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,06 Prozent stärker bei 38 528,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 12,929 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,383 Prozent schwächer bei 38 356,07 Punkten in den Mittwochshandel, nach 38 503,69 Punkten am Vortag.

Bei 38 552,79 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38 310,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Wert von 39 475,90 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, bei 37 806,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, stand der Dow Jones bei 33 875,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,16 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 1,58 Prozent auf 34,82 USD), Apple (+ 1,32 Prozent auf 169,10 USD), Coca-Cola (+ 1,16 Prozent auf 61,35 USD), Nike (+ 1,05 Prozent auf 95,01 USD) und Walmart (+ 1,02 Prozent auf 59,69 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,76 Prozent auf 333,05 USD), Amazon (-1,17 Prozent auf 177,44 USD), 3M (-1,12 Prozent auf 91,96 USD), Verizon (-0,81 Prozent auf 39,38 USD) und Johnson Johnson (-0,65 Prozent auf 148,59 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 434 415 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,786 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,65 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at