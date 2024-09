Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start auf grünem Terrain

Am Freitag springt der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE um 0,53 Prozent auf 42 397,67 Punkte an. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,974 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,146 Prozent auf 42 113,42 Punkte an der Kurstafel, nach 42 175,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 42 399,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 42 227,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,802 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, stand der Dow Jones bei 41 250,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 164,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 550,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,42 Prozent aufwärts. 42 399,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 2,49 Prozent auf 24,52 USD), Visa (+ 2,01 Prozent auf 277,14 USD), Chevron (+ 1,46 Prozent auf 144,06 USD), Amgen (+ 1,07 Prozent auf 322,50 USD) und Dow (+ 1,02 Prozent auf 55,28 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil 3M (-0,92 Prozent auf 138,16 USD), Amazon (-0,58 Prozent auf 190,05 USD), IBM (-0,49 Prozent auf 222,34 USD), Microsoft (-0,16 Prozent auf 430,64 USD) und JPMorgan Chase (0,00 Prozent auf 209,77 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 2 526 714 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at