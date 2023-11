Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start mit Kursplus

Der Dow Jones behält sein positives Vorzeichen auch am dritten Tag der Woche.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,26 Prozent auf 34 243,03 Punkte an. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,615 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,225 Prozent auf 34 075,65 Punkte an der Kurstafel, nach 34 152,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 34 252,75 Punkte, das Tagestief hingegen 34 185,92 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,441 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 407,58 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 08.08.2023, den Stand von 35 314,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wies der Dow Jones einen Stand von 33 160,83 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35 679,13 Punkte. Bei 31 429,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 0,96 Prozent auf 105,00 USD), Caterpillar (+ 0,92 Prozent auf 237,08 USD), Amgen (+ 0,92 Prozent auf 273,60 USD), Apple (+ 0,62 Prozent auf 182,94 USD) und Microsoft (+ 0,50 Prozent auf 362,34 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen 3M (-0,64 Prozent auf 92,55 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,60 Prozent auf 21,52 USD), Travelers (-0,49 Prozent auf 169,16 USD), Intel (-0,44 Prozent auf 38,60 USD) und Verizon (-0,39 Prozent auf 35,80 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 503 402 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,622 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,10 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at