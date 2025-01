Zuversicht in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,58 Prozent stärker bei 21 566,51 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,544 Prozent auf 21 557,82 Punkte an der Kurstafel, nach 21 441,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21 620,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 21 379,06 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 289,15 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 21.10.2024, einen Wert von 20 361,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 314,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 2,82 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21 703,49 Punkten. Bei 20 538,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 3,98 Prozent auf 155,20 USD), Palo Alto Networks (+ 3,61 Prozent auf 183,51 USD), Micron Technology (+ 3,43 Prozent auf 109,38 USD), Fortinet (+ 3,15 Prozent auf 97,20 USD) und Starbucks (+ 3,00 Prozent auf 97,98 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-6,84 Prozent auf 2,86 USD), Booking (-4,88 Prozent auf 4 686,41 USD), Apple (-3,19 Prozent auf 222,64 USD), eBay (-2,36 Prozent auf 64,63 USD) und PayPal (-1,93 Prozent auf 86,54 EUR).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50 775 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,336 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2025 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at