Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,93 Prozent leichter bei 25 876,82 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,636 Prozent tiefer bei 25 953,78 Punkten, nach 26 119,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 804,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 031,68 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,680 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 23 345,41 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 30.10.2024, einen Stand von 20 387,70 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 23,37 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Align Technology (+ 7,43 Prozent auf 141,71 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,18 Prozent auf 289,43 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5,08) Prozent auf 288,53 USD), MercadoLibre (+ 3,65 Prozent auf 2 379,70 USD) und Booking (+ 3,05 Prozent auf 5 230,91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen eBay (-13,75 Prozent auf 85,85 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-11,94 Prozent auf 661,89 USD), Comcast (-4,07 Prozent auf 27,37 USD), Honeywell (-4,02 Prozent auf 204,34 USD) und Tesla (-3,74 Prozent auf 444,23 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 967 476 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,331 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

