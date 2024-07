Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mittags mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,55 Prozent auf 18 530,58 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,449 Prozent auf 18 512,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18 429,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 551,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 467,58 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,864 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 17 192,53 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2024, einen Stand von 16 170,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, bei 13 685,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 25,50 Prozent zu Buche. Bei 18 551,57 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 5,28 Prozent auf 3,19 USD), Dixie Group (+ 5,03 Prozent auf 0,60 USD), VOXX International A (+ 4,48 Prozent auf 2,80 USD), Bassett Furniture Industries (+ 4,47 Prozent auf 13,79 USD) und MKS Instruments (+ 3,89 Prozent auf 140,31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Sify (-13,26 Prozent auf 0,35 USD), Cerus (-7,07 Prozent auf 1,84 USD), Deckers Outdoor (-6,29 Prozent auf 880,00 USD), Park-Ohio (-6,16 Prozent auf 22,87 USD) und Innodata (-4,87 Prozent auf 16,61 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 712 957 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,228 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at