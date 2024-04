Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Der NASDAQ Composite knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,08 Prozent fester bei 15 898,48 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,180 Prozent tiefer bei 15 856,38 Punkten, nach 15 885,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 824,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 898,98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, mit 15 973,17 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 16.01.2024, bei 14 944,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Wert von 12 123,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Macatawa Bank (+ 39,07 Prozent auf 13,81 USD), EZCORP (+ 2,77 Prozent auf 11,12 USD), Radcom (+ 1,79 Prozent auf 9,66 USD), Commerce Bancshares (+ 1,72 Prozent auf 52,11 USD) und Geron (+ 1,59 Prozent auf 3,51 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ebix (-9,78 Prozent auf 0,80 USD), Cumulus Media A (-6,73 Prozent auf 2,91 USD), Cutera (-5,88 Prozent auf 2,08 USD), Arundel (-5,63 Prozent auf 0,15 CHF) und Century Aluminum (-4,62 Prozent auf 16,93 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 2 283 446 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,954 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

2025 hat die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

