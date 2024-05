Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,25 Prozent stärker bei 18 855,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,249 Prozent höher bei 18 855,15 Punkten in den Handel, nach 18 808,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 873,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 770,14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 718,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17 874,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der NASDAQ 100 14 298,41 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 13,98 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18 907,54 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 5,22 Prozent auf 1 120,22 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,50 Prozent auf 172,18 USD), Enphase Energy (+ 3,30 Prozent auf 129,31 USD), ON Semiconductor (+ 2,84 Prozent auf 74,62 USD) und QUALCOMM (+ 2,28 Prozent auf 215,16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Moderna (-8,36 Prozent auf 152,68 USD), Workday A (-3,10 Prozent auf 214,07 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,98 Prozent auf 152,88 USD), PepsiCo (-2,85 Prozent auf 172,91 USD) und Palo Alto Networks (-2,71 Prozent auf 312,87 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 729 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,940 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

