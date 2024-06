Zuversicht in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im Dow Jones

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsschluss.

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,67 Prozent stärker bei 39 411,21 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,055 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,149 Prozent auf 39 208,51 Punkte an der Kurstafel, nach 39 150,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 39 184,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 571,23 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 069,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 475,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, stand der Dow Jones bei 33 727,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 3,24 Prozent auf 318,15 USD), Goldman Sachs (+ 2,65 Prozent auf 462,09 USD), Chevron (+ 2,60 Prozent auf 159,31 USD), Verizon (+ 2,31 Prozent auf 41,17 USD) und Coca-Cola (+ 1,91 Prozent auf 63,97 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-2,09 Prozent auf 239,94 USD), Amazon (-1,86 Prozent auf 185,57 USD), Intel (-1,67 Prozent auf 30,57 USD), Home Depot (-1,38 Prozent auf 350,88 USD) und Microsoft (-0,47 Prozent auf 447,67 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 880 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,78 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at