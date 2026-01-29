Zuversicht in Paris: CAC 40 mit positivem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,76 Prozent auf 8 128,04 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,467 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,760 Prozent auf 8 127,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 066,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 145,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 092,76 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,031 Prozent nach. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 29.12.2025, den Wert von 8 112,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 200,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 872,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,820 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 113 384 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 292,523 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

