Zuversicht in Wien: Am Nachmittag Gewinne im ATX

Der ATX notiert am Montagnachmittag im Plus.

Um 15:40 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,75 Prozent auf 3 618,63 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116,368 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,013 Prozent tiefer bei 3 591,14 Punkten, nach 3 591,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 590,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 621,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.05.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 747,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 3 499,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, mit 3 056,30 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,06 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 3,37 Prozent auf 7,98 EUR), voestalpine (+ 3,03 Prozent auf 25,82 EUR), Vienna Insurance (+ 2,08 Prozent auf 29,40 EUR), Lenzing (+ 2,05 Prozent auf 34,85 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,78 Prozent auf 114,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-1,83 Prozent auf 75,10 EUR), Wienerberger (-1,67 Prozent auf 33,06 EUR), Telekom Austria (-1,18 Prozent auf 9,19 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,10 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,90 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 517 717 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,577 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at