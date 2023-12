Zuversicht in Zürich: SPI am Freitagnachmittag im Plus

Am Freitag gewinnt der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,87 Prozent auf 14 454,24 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,936 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 14 329,50 Punkte an der Kurstafel, nach 14 329,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 454,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 323,16 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 08.11.2023, einen Wert von 13 894,80 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 08.09.2023, einen Wert von 14 429,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, lag der SPI-Kurs bei 14 017,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 2,92 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Talenthouse (+ 77,78 Prozent auf 0,01 CHF), Meyer Burger (+ 11,69 Prozent auf 0,26 CHF), Schlatter Industries (+ 7,48 Prozent auf 23,00 CHF), ams (+ 6,26 Prozent auf 2,07 CHF) und Addex Therapeutics (+ 6,22 Prozent auf 0,05 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-9,83 Prozent auf 1,56 CHF), Molecular Partners (-4,40 Prozent auf 3,69 CHF), Relief Therapeutics (-4,12 Prozent auf 1,86 CHF), ONE swiss bank (-2,68 Prozent auf 2,90 CHF) und Feintool International (-2,47 Prozent auf 18,18 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 32 797 857 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,345 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI weist die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at