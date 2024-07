Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Zuschläge

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag springt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 1,32 Prozent auf 16 366,73 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,127 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,320 Prozent fester bei 16 205,69 Punkten, nach 16 153,95 Punkten am Vortag.

Bei 16 192,57 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 366,73 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der SPI einen Wert von 15 969,72 Punkten auf. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 15 102,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Stand von 14 764,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 12,33 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell BELIMO (+ 16,89 Prozent auf 519,00 CHF), Meyer Burger Technology (+ 11,09 Prozent auf 5,25 CHF), Kudelski (+ 10,47 Prozent auf 1,64 CHF), Curatis (+ 8,70 Prozent auf 6,00 CHF) und LEM (+ 5,29 Prozent auf 1 432,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Perrot Duval SA (-12,14 Prozent auf 49,20 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-11,23 Prozent auf 11,54 CHF), SHL Telemedicine (-4,68 Prozent auf 4,07 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,65 Prozent auf 0,41 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-3,81 Prozent auf 341,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 1 225 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 250,536 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Medmix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 72,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

