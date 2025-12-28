Krypto im Blick: Ripple-Chef sieht 2026 großes Potenzial für Bitcoin

Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat eine optimistische Prognose für den Bitcoin-Kurs abgegeben. Bis Ende 2026 erwartet er einen deutlichen Anstieg.

• Als Katalysatoren nennt der Ripple-CEO regulatorische Fortschritte und institutionelle Adoption in den USA• Auch Binance-CEO Richard Teng und Solana-Präsidentin Lily Liu zeigten sich auf dem Panel optimistisch• Die drei Branchenvertreter zeigen unterschiedliche Grade an Optimismus für den Kryptomarkt

180.000 US-Dollar bis Ende 2026

Ripple-CEO Brad Garlinghouse rechnet damit, dass der Bitcoin-Kurs bis Ende 2026 auf 180.000 US-Dollar steigen wird. Diese Prognose äußerte er am 3. Dezember 2025 auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Binance Blockchain Week in Dubai. Auf dem Panel saßen neben Garlinghouse auch Binance-CEO Richard Teng und Solana-Foundation-Präsidentin Lily Liu.

Garlinghouse nannte dabei ein konkretes Datum: den 31. Dezember 2026. Die Prognose würde gegenüber dem Kursniveau zum Zeitpunkt des Panels von rund 90.000 US-Dollar nahezu eine Verdopplung bedeuten. Bitcoin hatte im Oktober 2025 ein Allzeithoch von über 126.000 US-Dollar erreicht, bevor der Kurs in den folgenden Wochen korrigierte.

Regulatorische Klarheit als Katalysator

Als wesentliche Treiber für einen möglichen Kursanstieg nannte Garlinghouse mehrere Faktoren: regulatorische Fortschritte in den USA, die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen sowie den Markteintritt institutioneller Investoren. Große Vermögensverwalter wie Vanguard und Franklin Templeton hätten mit ihren ETF -Angeboten den Weg für weiteres Wachstum geebnet.

Besondere Hoffnung setzt der Ripple-Chef auf den sogenannten CLARITY Act - einen parteiübergreifenden Gesetzesentwurf, der einen klaren regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte in den USA schaffen soll. Das Gesetz würde unter anderem die Zuständigkeiten zwischen der Börsenaufsicht SEC und der Derivateaufsicht CFTC klären. Garlinghouse rechnet mit einer Verabschiedung in der ersten Jahreshälfte 2026.

Andere Branchengrößen ebenfalls optimistisch

Garlinghouse ist mit seinem Optimismus nicht allein. Auf demselben Panel zeigte sich auch Binance-CEO Richard Teng zuversichtlich, wenngleich er kein konkretes Kursziel nannte. Er sei ein langfristiger Halter und konzentriere sich nicht auf kurzfristige Preisvolatilität, so Teng.

Solana-Foundation-Präsidentin Lily Liu gab sich zurückhaltender und prognostizierte lediglich, dass der Bitcoin-Kurs die Marke von 100.000 US-Dollar überschreiten werde. Die unterschiedlichen Prognosen der drei Branchenvertreter zeigen die Bandbreite der Erwartungen im Krypto-Sektor - von moderat optimistisch bis sehr bullish.

D. Maier / Redaktion finanzen.at