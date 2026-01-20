20.01.2026 17:15:38

Pensionsfonds in Dänemark verkauft US-Staatsanleihen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Mitten im Konflikt um Grönland verkauft ein dänischer Pensionsfonds seine US-Staatsanleihen. Der Fonds trenne sich von seinen Beständen im Wert von 100 Millionen US-Dollar, teilte AkademikerPension der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Grund dafür sei die angespannte Finanzlage der US-Regierung. Der Schritt stehe nicht in direktem Zusammenhang mit den anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Europa, diese hätten die Entscheidung aber natürlich nicht erschwert, sagte Investment-Direktor Anders Schelde.

AkademikerPension hat in Dänemark knapp 175.000 Mitglieder und verwaltet Investitionen in Höhe von rund 25,7 Milliarden US-Dollar.

US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland mit allen Mitteln in seinen Besitz bringen. Als Reaktion auf die Solidarität europäischer Nato-Länder mit Dänemark und Grönland hatte er angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle zu verhängen, um den Widerstand gegen einen Verkauf der Arktisinsel an die USA zu brechen. Die Regierungschefs von Dänemark und Grönland kündigten dagegen Widerstand an./wbj/DP/mis

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen halten an: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte leicht im Minus. Am Mittwoch weisen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
