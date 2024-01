NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev in einem Rückblick auf 2023 und einem 2024er-Ausblick auf die "Top Picks" der Branche für alkoholische Getränke von 65 auf 69 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Die Aktien europäischer Alkoholika-Produzenten seien derzeit günstig, insbesondere vor dem Hintergrund der längerfristigen Aussichten für die Branche, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristige Kurstreiber gebe es indes kaum - mit Ausnahme des Brauereikonzerns AB Inbev. Daher bleibe diese Aktie auf kurze Sicht seine erste Wahl./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 05:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.