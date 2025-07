NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sei überraschend gut gewesen, das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 14:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 14:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.