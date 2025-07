NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering nach Geschäftszahlen von 170 auf 195 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der befürchtete Druck auf die Umsätze des Luxusgüterkonzerns habe sich bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Kursstabilisierung preise eine bald einsetzende Erholung ein./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.