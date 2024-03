NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB vor dem Kapitalmarkttag des Elektrotechnikkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Der Markt hoffe auf neue Geschäftsziele, aber der Vertrag von Konzernchef Rosengren laufe im Frühjahr 2025 aus, und sein Nachfolger wäre dann für das Erreichen von Zielen verantwortlich, die er nicht festgelegt habe, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unabhängig von den Aussagen auf der Veranstaltung seien die Aussichten von ABB weitgehend vergleichbar mit denen von Wettbewerbern wie Schneider. Der relative Bewertungsabschlag in diesem Zusammenhang sei immer noch sehr attraktiv./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 18:25 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.