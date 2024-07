FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung von 39 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Warnung sei nicht so schlimm wie vom Markt befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei dem Chipindustrie-Ausrüster sei vielmehr der Auftragseingang als sehr solide anzusehen. Dass der Vorstand in den kommenden Quartalen ähnlich starke Auftragseingänge erwarte, interpretierte der Experte als ermutigendes Signal. Die Aktien notierten in der Nähe historischer Tiefpunkte und böten Aufholpotenzial ? vor allem, nachdem das Damoklesschwert "Gewinnwarnung" nun nicht mehr u?ber dem Kurs schwebe./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 14:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 14:27 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.