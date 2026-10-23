Akzo Nobel Aktie
|60,18EUR
|-0,74EUR
|-1,21%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Lackeherstellers habe dem Unternehmensziel und der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schwache Absatzmärkte dürften aber weiterhin zu Schwankungen beim Gewinn und bei Aktienkurs führen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
59,06 €
|
Abst. Kursziel*:
1,59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,30%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
20.10.26
|Ausblick: Akzo Nobel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Akzo Nobel-Aktie legt zu: Trotz Nippon-Paint-Avancen weiter Kurs auf Axalta-Fusion (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Akzo Nobel-Aktie fällt deutlich: Nippon Paint und Sherwin-Williams lassen Übernahmeinteresse fallen (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Akzo Nobel-Aktie reagiert mit Kursrally: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt (dpa-AFX)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|60,18
|-1,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG