Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
21.10.2026 14:23:28
Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Lackehersteller habe einmal mehr ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
60,00 €
|
Abst. Kursziel*:
3,33%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
60,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,85%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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