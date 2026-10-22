Akzo Nobel Aktie
|59,24EUR
|-1,68EUR
|-2,76%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
22.10.2026 07:32:39
Akzo Nobel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Farben- und Lackhersteller habe mit den jüngsten Quartalszahlen trotz des schwierigen Geschäftsumfelds ergebnisseitig beruhigt, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Es gebe zudem immer noch erhebliche Wertsteigerungsmöglichkeiten./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60,20 €
|
Abst. Kursziel*:
19,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
59,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,54%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
20.10.26
|Ausblick: Akzo Nobel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Akzo Nobel-Aktie legt zu: Trotz Nippon-Paint-Avancen weiter Kurs auf Axalta-Fusion (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Akzo Nobel-Aktie fällt deutlich: Nippon Paint und Sherwin-Williams lassen Übernahmeinteresse fallen (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Akzo Nobel-Aktie reagiert mit Kursrally: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|59,14
|-2,92%
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|08:29
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|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets