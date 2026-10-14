Akzo Nobel Aktie

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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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14.10.2026 11:04:10

Akzo Nobel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
58,80 € 		Abst. Kursziel*:
5,44%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
58,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,55%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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