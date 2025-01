NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Trotz des starken Laufs der Aktie seit den Zahlen zum dritten Quartal sei die Google-Mutter fair bewertet, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal dürfte mit Blick auf die konservativen Markterwartungen solide ausfallen. Google sollte unter anderem von weiterhin robusten Werbeausgaben und Fortschritten bei den Clouddiensten profitiert haben./niw/mis



